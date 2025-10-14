Европа стремительно теряет позиции в глобальной технологической гонке с США и Китаем. Об этом заявил лауреат Нобелевской премии по экономике Филипп Агьон, цитирует South China Morning Post (SCMP).

По словам экономиста, Европе пора активизироваться, поскольку она сначала отстала в технологическом плане от США, а теперь ещё и от Китая. Он отметил, что КНР с 1990-х годов разрабатывала прорывные решения и высокотехнологичные инновации, тогда как европейские страны ограничивались постепенными инновациями среднего уровня.

Агьон указал на бюрократию как на главную причину такого технологического отставания Европы.