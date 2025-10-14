Председатель Управления мусульман Кавказа (УМК), шейх уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде в рамках своего визита в США провел встречу с заместителем генерального секретаря ООН Мигелем Анхелем Моратиносом.

Как сообщили в пресс-службе УМК, Мигель Анхель Моратинос представил шейх уль-ислама А. Пашазаде офису и сотрудникам организации. Затем стороны обменялись мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес, и планированию совместной деятельности на будущее.

М.А. Моратинос поздравил азербайджанский народ с установлением мира с Арменией. Он отметил, что, будучи Альянсом цивилизаций ООН, они намерены продолжать тесные отношения с Азербайджаном.

Стороны также обсудили предстоящую в следующем году в Азербайджане конференцию по борьбе с исламофобией, организованную Управлением мусульман Кавказа, Советом старейшин мусульман и Альянсом цивилизаций ООН, а также проведение очередного глобального форума Альянса цивилизаций ООН в Саудовской Аравии в декабре текущего года. Кроме того, глава УМК вместе с возглавляемой им делегацией посетил штаб-квартиру организации в Нью-Йорке в связи с избранием сопредседателем и членом Всемирного совета религий за мир.

Делегацию приветствовал генеральный секретарь организации Фрэнсис Куриа, который подробно проинформировал о структуре и деятельности возглавляемой им организации.

Шейх уль-ислам рассказал Ф.Куриа о мультикультурализме и межконфессиональном согласии в Азербайджане, а также об исключительной роли великого лидера Гейдара Алиева в формировании этой атмосферы, внимании и заботе президента Ильхама Алиева и первого вице-президента Мехрибан Алиевой, а также о действующем в нашей стране Консультативном совете религиозных конфессий.

Генсек отметил, что организация «Религии за мир» будет использовать богатый опыт Азербайджана в области межконфессионального диалога и сотрудничества.