Соединённые Штаты могут столкнуться с масштабной катастрофой, если одновременно произойдут землетрясения на двух крупнейших геологических разломах — Сан-Андреас и Каскадия. Об этом сообщает The New York Times.

«Среди тектонических кошмаров мира гигантское землетрясение в районе разлома Сан-Андреас в Калифорнии выглядит весьма угрожающе. Но севернее другой геологический разлом — зона субдукции Каскадия — вызывает ещё больше беспокойства у специалистов по ликвидации последствий стихийных бедствий», — отмечает издание.

Зона субдукции Каскадия простирается от канадского острова Ванкувер до Северной Калифорнии. Здесь океаническая плита Хуан-де-Фука погружается под континентальную плиту Северной Америки, что создаёт высокую сейсмическую активность.

Как пишет NYT, в недавнем геологическом прошлом землетрясения в Каскадии уже провоцировали толчки вдоль Сан-Андреаса. Учёные полагают, что судьба этих двух разломов может быть взаимосвязана, и их одновременное срабатывание станет одной из крупнейших природных катастроф в истории США.