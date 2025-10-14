В Иране вынесен приговор двум гражданам Франции, обвинённым в шпионаже, сообщает Mizan Online.

Суд Тегерана огласил первичное решение и направил его адвокатам обвиняемых. Официально имена не раскрываются, однако СМИ предполагают, что речь может идти о Сесиль Колер и Жаке Пари.

Суд установил, что оба обвиняемых являются сотрудниками французской разведслужбы и предъявлены обвинения в:

шпионаже в пользу Франции;

сговоре с целью совершения преступлений против государственной безопасности;

сотрудничестве с израильской разведкой.

Первый обвиняемый получил:

6 лет за шпионаж в пользу Франции;

5 лет за сговор против безопасности страны;

20 лет ссылки за сотрудничество с Израилем.

Второй обвиняемый приговорён к:

10 годам за шпионаж в пользу Франции;

5 годам за сговор;

17 годам за пособничество в разведдеятельности в интересах Израиля.

Общий срок наказаний превышает 60 лет.