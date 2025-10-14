Самоходные артиллерийские установки M109, которые остаются основными самоходными гаубицами армии США, могут быть уничтожены китайской артиллерией в случае прямого конфликта. Об этом пишет издание The National Interest (TNI).

Автор отмечает, что M109, разработанные в начале 1960-х годов, неоднократно модернизировались, но это не решило проблему технологического отставания. Даже относительно современные M109A6 Paladin, способные стрелять активно-реактивными снарядами на 30 километров, остаются оружием 1960-х годов.

TNI пишет, что Китай и Россия разработали новые артиллерийские системы увеличенной дальности. «Таким образом, в случае прямого конфликта артиллерия армии США заглохнет задолго до того, как китайская или российская артиллерия появится на радарах», — резюмирует автор.