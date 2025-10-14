Власти Венесуэлы объявили о закрытии своего посольства в Осло, сообщает BBC News. Решение последовало спустя несколько дней после того, как Норвежский Нобелевский комитет присудил премию мира венесуэльскому оппозиционному политику Марии Корино Мачадо.

В официальном заявлении венесуэльского правительства не упоминается связь между закрытием дипмиссии и решением Нобелевского комитета. Власти пояснили, что шаг является частью «реструктуризации дипломатической службы».

Министерство иностранных дел Норвегии подтвердило, что Каракас действительно закрыл посольство в Осло, не предоставив объяснений.

Кроме того, Венесуэла сообщила о закрытии посольства в Австралии и планах открыть новые дипломатические представительства в Зимбабве и Буркина-Фасо, которые в Каракасе назвали «стратегическими партнерами в борьбе против гегемонии».