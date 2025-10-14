Россия будет ощущать последствия украинских ударов по нефтеперерабатывающим заводам как минимум до середины следующего года. Об этом говорится в новом прогнозе Международного энергетического агентства, на который ссылается Bloomberg.

По данным МЭА, атаки украинских беспилотников привели к снижению объёмов переработки нефти примерно на полмиллиона баррелей в сутки. В результате темпы переработки в России останутся на уровне около пяти миллионов баррелей в сутки до июня 2026 года. Лишь после этого ожидается постепенное восстановление — до пяти целых и четырёх десятых миллиона баррелей в день.

Экспорт переработанного топлива в сентябре составил всего 2,4 миллиона баррелей в сутки — это самый низкий показатель за последнее десятилетие, если не считать пандемийный апрель 2020 года. Чтобы компенсировать падение, Москва резко нарастила экспорт сырой нефти — до 5,1 миллиона баррелей в сутки, что стало рекордом с мая 2023 года.

Однако финансовый баланс оказался отрицательным. Доходы России от поставок сырой нефти выросли на 200 миллионов долларов, но прибыль от экспорта переработанного топлива упала на 440 миллионов. В итоге общий доход от нефтяного экспорта снизился до 13,4 миллиарда долларов — это минимум за последние три месяца.

Bloomberg отмечает, что падение нефтяных доходов создаёт дополнительное давление на российский бюджет.

С начала лета Украина значительно усилила атаки на объекты топливно-энергетического комплекса России. Удары стали системными: беспилотники по нескольку раз атакуют одни и те же НПЗ, вызывая серьёзные разрушения и перебои в поставках топлива.