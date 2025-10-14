В январе-сентябре текущего года в гостиницах и гостевых домах Габалинского района разместились 71 884 местных и иностранных туриста. Из них 34 593 человека, или 48,1%, – граждане Азербайджана, а 37 291 человек, или 51,9%, – иностранные граждане.

Об этом АЗЕРТАДЖ сообщили в Габалинском районном статистическом управлении.

Было отмечено, что в январе-сентябре число местных туристов, размещенных в гостиницах и гостевых домах Габалы, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось на 4159 человек или на 13,7 процента, а число иностранных туристов сократилось на 13503 человека или на 26,6 процента.

В январе-сентябре текущего года среди иностранных туристов, посетивших Габалу, преобладали граждане Индии. Так, за девять месяцев Габалу посетили 12 797 граждан этой страны. В целом, в январе-сентябре Габалу посетили 8 414 туристов из Саудовской Аравии, 4 437 из Объединенных Арабских Эмиратов, 2 452 из Пакистана, 1 486 из Израиля, 1 473 из Кувейта, 993 из Катара, 710 из Российской Федерации, 307 из Омана, 296 из Турции, 263 из Узбекистана, 253 из США, 202 из Великобритании, 178 из Казахстана, 122 из Бахрейна и 115 из Украины. Из них 2 793 были гражданами других стран.