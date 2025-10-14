Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что его американскому коллеге Дональду Трампу не стоит переживать, что ему не присудили Нобелевскую премию мира.

Об этом пишет агентство БелТА.

«Неприсуждение Нобелевской премии Дональду Трампу с учетом заявлений разного рода нобелевцев тоже можно принять. Они обещают, что в будущем году он точно получит Нобелевскую премию мира. Я лично бы ему посоветовал особо не переживать, что не присудили эту Нобелевскую премию. Потому что быть в ряду этих отщепенцев там, наверное, ему не к месту. А люди в мире должны оценить то, что делают США и их президент на международной арене» , — сказал Лукашенко.