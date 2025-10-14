Президент Сирии Ахмад аш-Шараа заявил в интервью программе «60 минут» на CBS News, что Сирия заслуживает жизни в условиях мира и безопасности. Он подчеркнул, что восстановление разрушенного войной требует от 600 до 900 миллиардов долларов и широкой поддержки международного сообщества.

Аш-Шараа отметил, что экономические санкции мешают восстановлению, а их сохранение делает тех, кто их поддерживает, соучастниками преступления. Он подтвердил готовность Сирии к международному сотрудничеству при уважении суверенитета страны.

Президент также заявил, что нападение Израиля на президентский дворец было «объявлением войны», однако Дамаск не желает конфликта. «Мы не провоцировали Израиль с момента нашего прибытия в Дамаск, и мы не хотим, чтобы это представляло угрозу ему или какой-либо другой стране», — отметил Шараа. По его словам, Израиль должен покинуть все оккупированные территории после 8 декабря 2024 года. Аш-Шараа отверг требования Израиля по защите друзов, подчеркнув, что это «внутреннее дело Сирии».