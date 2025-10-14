В 2025–2026 учебном году 62 иностранца получили право обучаться в азербайджанских высших учебных заведениях в рамках «Межправительственных стипендиальных программ» (HTP).

Об этом сообщает Государственное агентство по науке и высшему образованию.

Отмечается, что среди них 23 гражданина Китайской Народной Республики, 11 — Республики Казахстан, по 4 — Республики Таджикистан и Кыргызской Республики, а также 20 граждан Федеративной Республики Сомали. Этот показатель на 32 % выше по сравнению с прошлым годом.