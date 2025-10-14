Президент США Дональд Трамп 17 октября примет в Вашингтоне президента Украины Владимира Зеленского для переговоров о том, как заставить президента России Владимира Путина сесть за стол переговоров. В ходе встречи будет обсуждаться, в том числе, возможность поставки Киеву американских крылатых ракет Tomahawk.

Это станет третьей встречей Зеленского в Белом доме с момента возвращения Трампа в должность президента. По данным источников, знакомых с ходом переговоров, Трамп рассматривает возможность продажи Украине неуточнённого числа дальнобойных ракет Tomahawk, однако хочет получить больше информации о планах Киева по их использованию, сообщает Financial Times.

Эксперты отмечают, что даже в случае согласия США на поставку таких вооружений речь, скорее всего, пойдёт лишь о ограниченном количестве — от 20 до 50 ракет. При этом они «не изменят динамику войны кардинально», хотя действительно могут дополнить удары украинских дальнобойных дронов и ракет в крупных комплексных залпах.

Отмечается также, что с конца лета американские разведывательные службы тайно оказывали Украине помощь в ударах по российским энергетическим объектам на большой глубине с использованием дронов и ракет.