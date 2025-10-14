Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ, упрощающий трудоустройство граждан тюркских государств.

Теперь граждане Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Туркменистана и Узбекистана смогут работать и заниматься предпринимательством в Турции без необходимости получать гражданство и сложные разрешения. Исключение составляет служба в армии и силовых структурах.

Отныне для получения разрешения на работу гражданам тюркоязычных стран необходимо соответствовать следующим критериям: наличие вида на жительство; отсутствие угроз безопасности при осуществлении профессиональной деятельности; подтверждение эквивалентности сертификатов, полученных в иностранных государствах; принадлежность к тюркской общине.

Документ также обязывает их регистрироваться в профессиональных объединениях наравне с гражданами страны, но без права участия в выборах.

Решение принято вскоре после саммита Организации тюркских государств в Габале, где лидеры договорились об углублении экономической интеграции и свободном передвижении рабочей силы.