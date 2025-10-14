Турецкая оборонная компания TÜBİTAK-SAGE успешно провела очередные испытания крылатой ракеты SOM-J, предназначенной для поражения надводных и наземных целей.

В ходе испытаний ракета продемонстрировала высокую точность и маневренность, а также способность выполнять полет на сверхмалой высоте, что позволяет ей обходить системы противовоздушной обороны и радиолокационного обнаружения.

Отмечается, что ракета SOM-J, разработанная для применения на истребителях, обладает современными навигационными и управляемыми системами, обеспечивающими эффективное поражение целей с большой дальности.