К следующему году ожидается обсуждения и принятие законопроекта в области учреждения частных пенсионных фондов в Азербайджане. Об этом заявил председатель комитета Милли Меджлиса по труду и социальной политике Муса Гулиев, сообщает Minval.

По словам парламентария, обсуждается идея создания альтернативного пенсионного фонда. Ведется работа по разработке соответствующего законопроекта. Принятие этого законопроекта ожидается к следующему году. Тем самым роль частных пенсионных фондов будут играть страховые компании, где граждане на добровольной основе будут формировать свой пенсионный капитал.

«Как будет использован этот самый капитал, будет определяться на основе соглашения, заключенного между гражданином и страховщиком. То есть при желании лицо сможет инвестировать свои средства в бизнес-проекты. Затем по частям или единовременно использовать дивиденды, либо снять деньги по выходу на пенсию, либо разделить сумму по месяцам, или завещать средства близким родственникам», — отметил Гулиев.

Отметим, что еще весной этого года Государственный фонд социальной защиты Азербайджана изучал опыт Сербии в области создания частных пенсионных фондов. Чем могла заинтересовать пенсионная система Сербии Азербайджан? Ответ в том, что она во многом схожа с азербайджанской моделью, а существующие различия вполне можно адаптировать с учётом местного законодательства и условий. Вот, например, Сербия расположена в центральной части Балканского полуострова, с численностью населения около 8 миллионов человек. Ключевой тенденцией является рост числа пожилых людей и снижение рождаемости. Кроме того, с 1 января 2024 года женщины в стране могут выходить на заслуженный трудовой отдых в возрасте 63 лет и 8 месяцев. Что касается мужчин, предельный возраст остается на отметке 65 лет. А к 2032 году трудовой возраст мужчин и женщин должен уравняться.

В Сербии 40-часовая рабочая неделя. При определении права на пенсию, согласно законодательству Сербии, учитывается страховой стаж. Чтобы претендовать на минимальную трудовую пенсию, необходим общий трудовой стаж не менее 25 лет. Почти все, как у нас. Но есть также значимые отличия.

В Сербии пенсионное обеспечение делится на обязательные (публичные) и добровольные (частные) пенсионные взносы. Имеется государственная, обязательная пенсионная система, основанная на солидарной модели. В неё включены почти все занятые граждане — сотрудники, предприниматели, наёмные работники, самозанятые, фермеры, если зарегистрированы официально, государственные служащие и т.д. На 2024–2025 год действует следующая ставка на обязательное пенсионное страхование: 25.5% от брутто-зарплаты.

И вот самое интересное, что привлекло азербайджанских чиновников – это частное накопление пенсии, что является второй ступенью пенсионной системы, которую человек может оплачивать по желанию. Частные пенсионные накопления может вносить любой гражданин или иностранец с ВНЖ, имеющий доход; работодатели могут вносить за работников (как льготу/бонус). Можно участвовать индивидуально или через коллективную схему.

Добровольные пенсии курируются частными пенсионными фондами, находящимися под контролем Национального банка Сербии. Сумма и периодичность взносов определяются договором. Участник сам решает, как и сколько платить, а взносы можно получить обратно после 58 лет, или в случае инвалидности, или смерти вкладчика (родственниками). Преимуществом, которое дает добровольное пенсионное отчисление, можно назвать налоговые льготы. То есть взносы не облагаются налогом (до определённого лимита). Накопления инвестируются и клиент получает доход (хотя доход не гарантирован). Кроме того, можно наследовать средства.

Между тем Муса Гулиев также прокомментировал вопрос необходимости применения пенсионных реформ на фоне процесса демографического старения населения и сокращения рождаемости.

«В Азербайджане, к сожалению, демографические процессы под влиянием мирового влияния устремились в отрицательном направлении. То есть постепенно сокращаются показатели рождаемости, растет продолжительность жизни и соответственно численность пожилого населения. Это в ближайшие 15 лет покажет свое негативное влияние на рынок труда и пенсионную систему. Негативным влиянием станет сокращение рабочей силы на рынке труда, осуществляющих социально страховые выплаты», — сказал Гулиев.

Он считает, что кардинальных пенсионных реформ не стоит ждать раньше чем через 15-20 лет. Существующая пенсионная система была запущена с 2006 года, она основана на принципах частного учета и солидарности и успешно применяется в более чем 100 странах. Она является имплементацией мирового опыта в азербайджанских реалиях. Основной принцип в реализации пенсионного обеспечения граждан за счет сборов социально-страховых выплат каждого занятого в размере 25% от фонда заработной платы. Сегодня для выхода на пенсию должны быть соблюдены три главных условия — наличие пенсионного возраста – 65 лет (в том числе инвалидности или потери кормильца), пенсионного капитала или 25-летнего трудового стажа.