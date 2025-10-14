Бывший президент США Джо Байден в социальной сети X поблагодарил нынешнего главу Белого дома Дональда Трампа и его команду за их работу по достижению соглашения о прекращении огня в секторе Газа, однако не забыл похвалить и себя.

«Я глубоко благодарен и испытываю облегчение от того, что этот день наконец настал — для последних двадцати живых заложников, прошедших через невообразимый ад и наконец воссоединившихся со своими семьями и близкими, а также для мирных жителей Газы, которые пережили неисчислимые потери и наконец получат шанс восстановить свою жизнь.

Путь к этому соглашению был нелёгким. Моя администрация неустанно работала, чтобы вернуть заложников домой, оказать помощь палестинским мирным жителям и положить конец войне.

Я выражаю признательность президенту Трампу и его команде за их работу, которая позволила довести до конца новое соглашение о прекращении огня.

Теперь, при поддержке Соединённых Штатов и всего мира, Ближний Восток вступает на путь к миру, который, я надеюсь, будет долгим, — к будущему, где израильтяне и палестинцы смогут жить с равными мерами мира, достоинства и безопасности», — написал Байден.