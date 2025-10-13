Букингемский дворец серьёзно обеспокоен состоянием здоровья короля Великобритании Карла III. Как сообщает издание Radar Online, его недавнее появление на публике вызвало тревогу у сотрудников и приближённых.

По словам инсайдера из королевской семьи, монарх выглядел заметно похудевшим и бледным, а костюм буквально висел на нём.

«Он выглядел так, будто борется с чем-то гораздо более серьёзным, чем мы думали ранее», — отметил источник.

Официальные представители дворца, однако, утверждают, что король «чувствует себя хорошо» и продолжает выполнять свои обязанности, хотя и в ограниченном объёме. Тем не менее, по информации другого источника, в Букингемском дворце уже начали готовить принца Уильяма «к быстрому переходу», что лишь усилило слухи о возможных проблемах со здоровьем Карла III.