Во время интерактивного диалога по пункту 67 повестки дня «Права детей», состоявшегося в рамках 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, Азербайджан представил информацию о национальных мерах по защите и продвижению прав детей.

Как сообщает миссия Азербайджана при ООН, на заседании Третьего комитета было подчеркнуто значение утверждённой президентом страны «Национальной стратегии по интересам детей на 2020–2030 годы». Документ определяет ключевые проблемы, связанные с благополучием детей, и обозначает приоритетные направления для их решения.

Отмечалось, что в результате восстановительных и реконструкционных работ на освобождённых территориях около 3500 школьников — бывших вынужденных переселенцев — возобновят обучение в своих родных регионах в сентябре 2025 года.

Азербайджанская сторона также обратила внимание на то, что судьба и местонахождение 71 из примерно 4000 пропавших без вести граждан с начала 1990-х годов, включая детей, остаются гуманитарной проблемой постконфликтного периода. Дополнительно подчёркнуто, что минная угроза продолжает создавать серьёзные препятствия для безопасного возвращения вынужденных переселенцев, включая детей.