Шведская прокуратура пришла к выводу, что повреждение коммуникационного кабеля между Швецией и Латвией в Балтийском море произошло случайно. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Ранее расследование велось в отношении болгарского сухогруза «Вежен», который подозревали в причастности к инциденту. В феврале с судна был снят арест.

«Прокурор сегодня решил прекратить предварительное расследование по делу о судне, подозреваемом в причастности к диверсии на коммуникационном кабеле между Швецией и Латвией в Балтийском море», — заявили в пресс-службе.

В прокуратуре уточнили, что повреждение было несчастным случаем, которому способствовали неблагоприятные погодные условия и техническая неисправность оборудования судна.