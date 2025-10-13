Российского блогера армянского происхождения Арега Щепихина, которого в июне похитили на Ярославском вокзале чеченские силовики, приговорили к 5 годам колонии. Об этом информируют «Осторожно, новости» из зала Пресненского суда.

Его обвинили по трем статьям: о разжигании ненависти (п. «а» ч. 2 ст. 282 УК), оскорблении чувств верующих (ч. 1 ст. 148 УК) и экстремизме (ч. 2 ст. 280 УК).

Также он лишен права заниматься деятельностью, связанной с администрированием электронных или информационно-телекомуникационных сетей сроком на два с половиной года.

Адвокат блогера Оксана Сотникова отметила, что Щепихин сожалеет о содеянном, раскаивается, и просила суд не лишать его свободы. Сам обвиняемый в ходе заседания также извинился за содеянное. По словам адвоката, защита обжалует приговор блогеру,

Отметим, что ранее Арег Щепихин полностью признал, что оскорблял мусульман, в частности, чеченцев.