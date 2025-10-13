Россия планирует удвоить производство танков Т-90 различных модификаций, сообщает Frontelligence Insight.

Согласно данным издания, к 2028 году выпуск танков Т-90М и новой версии Т-90М2 («Рывок-1») увеличится почти на 80 процентов по сравнению с уровнем 2024 года.

Первые десять танков Т-90М2 планируется собрать в 2026 году, после чего выпуск значительно ускорится.

«В период с 2026 по 2036 год Москва намерена произвести не менее 1783 танков Т-90М и Т-90М2, из которых 1118 единиц будут построены всего за три года — с 2027 по 2029 год», — уточняет издание.