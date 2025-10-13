Президент США Дональд Трамп заявил, что американские силы нанесли авиаудары по ключевым объектам Ирана, чтобы предотвратить получение Тегераном ядерного оружия. Об этом он сообщил, выступая в Кнессете.

«Мы сбросили 14 бомб на ключевые объекты Ирана, уничтожили их и тем самым предотвратили получение ядерного оружия главным мировым спонсором терроризма», — сказал Трамп.

По словам президента, операция готовилась на протяжении более двух десятилетий.

«Наши пилоты следили за Ираном 22 года и провели атаку безупречно. Если бы ядерное оружие оказалось в руках Ирана, нас бы сегодня здесь не было», — добавил американский лидер.