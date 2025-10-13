Бывший премьер-министр Великобритании Риши Сунак стал старшим советником корпорации Microsoft, сообщает Sky News.

Сунак, занимавший пост премьера с октября 2022 до июля 2024 года, сосредоточился на работе в технологическом секторе и стратегических геополитических проектах, сохранив депутатский мандат от округа Ричмонд и Норталлертон.

В Microsoft он будет предоставлять высокоуровневые стратегические советы по макроэкономическим и геополитическим тенденциям, влияющим на инновации, регулирование и цифровую трансформацию.

Зарплата Сунак будет направлена на благотворительный проект The Richmond Project, который он ведет вместе с женой, Акшатой Мерти, и который помогает детям развивать математические навыки.

Надзорный орган Acoba подчеркнул, что Сунак не должен давать советы Microsoft по политике Великобритании или государственным контрактам до следующего года. Ему также запрещено лоббировать правительство или использовать контакты, полученные во время работы в правительстве.

Ранее Сунак присоединился к американской компании Anthropic, разработчику искусственного интеллекта Claude, и стал старшим советником Goldman Sachs, где работал до премьерства.