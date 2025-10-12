Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в случае получения от США крылатых ракет Tomahawk Украина будет использовать их исключительно против военных целей на территории России. Об этом он сказал в интервью телеканалу Fox News 12 октября.

«Только военные цели. Несмотря на боль от потерь наших военных, мирных жителей, детей, мы никогда не будем бить по их гражданским целям», — подчеркнул Зеленский.

По его словам, именно это отличает Украину от России. «Если мы говорим о дальнобойных возможностях, это исключительно военные цели», — добавил он.