Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф сообщил, что посетил сектор Газа для проверки соблюдения Израилем условий первого этапа перемирия. Об этом он написал в соцсети X.

По словам Уиткоффа, в поездке его сопровождали глава Центрального командования ВС США адмирал Брэд Купер и зять президента Джаред Кушнер.

«Адмирал Купер, Джаред Кушнер и я сегодня съездили в Газу, чтобы проверить соблюдение Израилем первого этапа соглашения», — говорится в публикации.

Спецпосланник отметил, что делегация получила подробную информацию по вопросам безопасности, гуманитарной помощи и мерам по предотвращению конфликтов.