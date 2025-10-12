Новое правительство Франции будет сформировано не ранее начала следующей недели под руководством премьер-министра Себастьена Лекорню, сообщает телеканал TF1 со ссылкой на собственный источник.

Ранее ожидалось, что Лекорню, переназначенный на пост премьер-министра в пятницу, объявит состав кабинета до конца воскресенья. Это решение связывали с предстоящим заседанием правительства, на котором планировалось обсудить проект государственного бюджета на 2026 год.

Однако, по данным источника, формирование правительства перенесено.

«Самое раннее, когда может состояться назначение министров, — это начало следующей недели», — цитирует TF1 своего собеседника.