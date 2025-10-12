Россия сохраняет готовность к мирному урегулированию конфликта в Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

По его словам, политическую волю к переговорам сохраняет и президент США Дональд Трамп.

«Российская сторона продолжает говорить о том, что мы готовы к мирному урегулированию. И мы также слышим, что Трамп все время говорит о необходимости садиться за стол переговоров. Из этого мы делаем вывод, что он сохраняет политическую волю к решению вопроса политико-дипломатическим путем», — отметил представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что в то время как Москва и Вашингтон выражают готовность к диалогу, Киев и европейские страны демонстрируют полное нежелание двигаться в этом направлении.