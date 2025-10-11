Москва применяет двойную тактику лести и предупреждений, стремясь восстановить утраченное взаимопонимание с Вашингтоном после дипломатических неудач, сообщает Reuters.

По данным агентства, новая встреча президентов Дональда Трампа и Владимира Путина пока не планируется, а США, не имеющие посла в Москве с июня, не направляли запрос на утверждение преемника.

Трамп в свою очередь заявил, что Украина могла бы вернуть утраченные территории, одновременно назвав Россию «бумажным тигром». Кремль предпочёл не реагировать на это высказывание.

На фоне этого Москва выбрала тактику «хорошего и плохого полицейского»: одни российские официальные лица угрожают жёсткими ответами США, другие подчёркивают общие ценности и призывают к диалогу.