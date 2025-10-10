На редкость насыщенной выдалась прошлая неделя для государств региона – преобладал политический план, включающий в себя повестку едва ли не мировой значимости. Дело, однако, только ею не ограничилось.

Главным событием недели для республик региона стало участие их лидеров в XII Саммите Совета глав государств Организации тюркских государств (ОТГ) в азербайджанском городе Габала, в ходе которого его участники приняли Габалинскую декларацию и объявили о запуске новой инициативы «ОТГ+».

Центрально-азиатские СМИ широко осветили форум, основные положения декларации, его ключевые решения, сделав акцент, в частности, на выступлениях президентов Азербайджана и Турции. Так, Eurasia Today считает, что «Главным итогом саммита ОТГ стало предложение президента Азербайджана Ильхама Алиева провести в следующем году в АР совместные военные учения государств-членов организации, учитывая широкое сотрудничество стран ОТГ в военной, оборонной сферах и в области безопасности».

Приводится также выступление Реджепа Тайипа Эрдогана, в котором подчеркивается, что ОТГ должна выступать не как закрытый клуб, а как влиятельный международный актор, способный формулировать и защищать общую позицию по ключевым проблемам региона.

С рядом инициатив выступили и другие лидеры стран – членов ОТГ.

Казахстан

В регионе прошло еще одно знаменательное, для него, событие – второй саммит «Центральная Азия – Россия», который принимал Таджикистан. Zakon.kz. заострил внимание на выступлении на нем президента РК Касыма-Жомарта Токаева, заявившего, что «Потенциал Центральной Азии, ее нынешняя и будущая роль как динамично развивающегося региона в глобальных процессах признается в основных государствах мира. Этим объясняется рост их интереса к переговорам именно в таком формате. Но в силу исторических, политических, экономических, гуманитарных факторов Россия для Казахстана имеет особое значение. Достаточно упомянуть один факт: граница между нашими странами самая протяженная в мире (7 591 км). Поэтому, несмотря на беспрецедентные геополитические потрясения, нестабильность мировой экономической конъюнктуры, Россия была, остается и будет союзником и стратегическим партнером Казахстана».

Президент подчеркнул, что первый саммит «Центральная Азия – Россия», состоявшийся три года назад в Астане, стал отправной точкой продуктивного взаимодействия в многостороннем формате. А второй саммит призван придать новый импульс долгосрочным многосторонним связям с Россией. И основной задачей такого партнерства является укрепление стабильности в Центральной Азии с целью создания условий для более успешного развития многопланового сотрудничества.

Токаев также сообщил, что объем двусторонней торговли Казахстана и России в 2024 году достиг 28 млрд долларов. Торговля с Россией, сказал он, составляет треть всего товарооборота стран Центральной Азии – по итогам 2024 года он вырос на 20% и превысил 50 млрд долларов. Более половины этого объема приходится на двустороннюю торговлю РК и РФ. Что же до российских инвестиций, их приток за прошлый год возрос на 33%, превысив 4 млрд долларов: «Реализовано 114 проектов с объемом инвестиций более 21 млрд долларов. На стадии реализации находятся 33 проекта на сумму более 4,5 млрд долларов».

Asia-Plus информирует: казахстанка Данна Карагусова стала первой женщиной из Центральной Азии, отправившейся в космос — на ракете New Shepard компании Blue Origin, созданной основателем Amazon, миллиардером Джеффом Безосом. Полет длился 12 минут, ракета поднялась на высоту 100 километров, где начинается космос. Вместе с Данной в космический тур отправились еще пять пассажиров – бизнесмен Джефф Элгин, инженер Клинт Келли III, серийный основатель стартапов Аарон Ньюман, украинский бизнесмен Виталий Островский и еще один пассажир, пожелавший остаться инкогнито.

Стоимость билета на полет в космос компания не раскрывает. Известно лишь, что депозит для бронирования места составил 150 тыс. долларов, а сам полет обходится, предположительно, от 500 тыс. долларов США до 1 млн в той же валюте.

43-летняя Данна Карагусова – известная бизнесвумен из Алматы. Она считается одной из заметных фигур в сфере маркетинга и инновационных технологий Казахстана. Получила широкую известность как основатель маркетингового холдинга First Media Group (FMG). «Данна Карагусова имеет более 25 лет опыта работы в сфере медиа и организации мероприятий. Она основала компанию, занимающуюся разработкой цифровых инструментов саморегулирования, объединяющих искусство и науку. Опытный альпинист, Карагусова покорила вершины Килиманджаро и Эльбруса и рассматривает космос как новую эволюционную границу для человечества», – говорится в сообщении Blue Origin.

Казахстан увеличит поставки нефти в Германию в 2026 году до 130 тыс. тонн ежемесячно, информирует пресс-служба национальной компании «КазМунайГаз» (КМГ). По ее данным, «стороны условились продлить текущий договор о поставках казахстанской нефти в Германию до конца 2026 года и увеличении ежемесячных поставок со 100 тыс. до 130 тыс. тонн».

Национальный оператор Казахстана — «Казтрансойл», обеспечивает транзит нефти по территории РФ, далее – Беларуси до пункта сдачи нефти «Адамова застава» для дальнейшей поставки на завод в германском Шведте. За 9 месяцев текущего года на нефтеперерабатывающее предприятие в Шведте было поставлено порядка 1,5 млн тонн казахстанской нефти.

«Газпром» и Казахстан подписали меморандум о строительстве нового магистрального газопровода из России в республику, сообщают центрально-азиатские СМИ. По предварительным данным, мощность газопровода составит 10 млрд кубометров, а компрессорных станций — 50 МВт. Газ будет поставляться в Казахстан с месторождений Западной Сибири.

Согласно одному из вариантов, газопровод может «дотянуться» и до Китая через северо-восток РК. Хотя такой проект вызывает у некоторых экспертов сомнение в его целесообразности после того, как «Газпром» и китайская CNPC подписали юридически обязывающий меморандум о строительстве «Силы Сибири-2» и транзитного газопровода через территорию Монголии.

А пока «Газпром» информирует о наращивании поставок в Казахстан, Узбекистан и Кыргызстан. За первые 8 месяцев текущего года их объем возрос на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. А к концу года транзит российского газа через Казахстан в Узбекистан составит порядка 7,3 млрд кубометров.

Кыргызстан

Кабинет министров республики утвердил временный запрет на экспорт нефти и нефтепродуктов за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза. Как информирует Eurasia Today со ссылкой на постановление правительства, запрет распространяется на нефтяные продукты, за исключением мазута и печного топлива, производимых внутри страны.

Причины запрета – необходимость защиты внутреннего рынка, обеспечение стабильности цен на энергоносители и предотвращение дефицита топлива в КР. Отмечается, что запрет уже применялся ранее как временная мера — власти продолжали продлевать его, чтобы удержать баланс на рынке топлива.

В числе последствий введения ограничений на топливо издание называет возможность предотвратить резкие скачки цен и дефицит на внутреннем рынке, но и ограничение доходов от экспорта: нефтепродукты часто приносят большую маржинальную прибыль. А также — «Сложности логистики и контрактов: компании, ранее ориентированные на экспорт, могут столкнуться с обязательствами и потерями; потребуются компенсационные меры или перевооружение на внутренний рынок».

Узбекистан

Цифровизация стала причиной увольнения в РУз свыше двух тысяч госслужащих, в системе исполнительной власти республики будет сокращена 2 141 штатная единица. Такая мера прописана в указе президента РУз, в котором поясняется, что она предпринимается в целях модернизации государственного управления с внедрением современных цифровых технологий и рыночных механизмов в работу госорганов, привлечения частного сектора к выполнению государственных функций.

Более всего сокращение сотрудников затронет Комитет по налогам (486 единиц), министерств водного хозяйства и сельского хозяйства; экологии, охраны окружающей среды и изменения климата; занятости и сокращения бедности.

Последнему ведомству и Федерации профсоюзов Узбекистана поручено помочь с трудоустройством гражданам, попавшим под сокращение.

Назначен субподрядчик строительства первой атомной электростанции в Узбекистане – им, на конкурсной основе, стала крупнейшая местная строительная компания Enter Engineering, располагающая собственным автопарком, квалифицированными специалистами, проектными институтами, и способная выполнить весь комплекс необходимых работ. А генеральным подрядчиком реализации проекта является российская госкорпорация «Росатом» — она отвечает за технологическое сопровождение, соблюдение стандартов безопасности и общую координацию работ.

Для работников АЭС построят «город атомщиков», рассчитанный на проживание 3 тыс. человек – под него выделено 100 га земли. Всего же, на различных этапах строительства, на нем будет задействовано 20 тыс. человек. В договоре с российской стороной закреплено, что 70% специалистов будут представлять Узбекистан.

Напомним, в Узбекистане, в Джизакской области, построят большую АЭС на 2 ГВт, а также малую мощностью 110 МВт.

Минздрав Узбекистана сообщает об успешно проведенной уникальной операции по разделению сиамских близнецов в филиале Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра здоровья матери и ребенка, расположенном в городе Чирчике Ташкентской области.

Сиамские близнецы родились преждевременно, на 33–34-й неделе беременности, и операция по их разделению была проведена в экстренном порядке спустя 9 часов их появления на свет при помощи кесарева сечения. Врачи работали в течение пяти часов.

По словам главы Минздрава Асилбека Худаярова, «Подобные сложные операции выполняются далеко не во всех странах. Даже в государствах с высоким уровнем медицины такие вмешательства требуют длительной подготовки и углубленных анализов. … Успешное разделение сиамских близнецов с тяжелыми врожденными аномалиями в экстренном порядке, да еще на региональном уровне, является доказательством того, что потенциал отечественной медицины вышел на новый этап развития».

Состояние близнецов после операции оценивается как стабильное. Отметим, что первая не только в Узбекистане, но и во всей Центральной Азии операция по разделению сиамских близнецов была проведена в 2006 году при участии специалистов из Российского научного центра хирургии имени академика Б.В. Петровского. Тогда разделили четырехмесячных близнецов.

Таджикистан

Asia-Plus информирует, что около 8% населения РТ сегодня сталкивается с проблемами голода и продовольственной незащищенности. Несмотря на то, что почти половина граждан страны заняты в аграрном секторе, обеспечение устойчивого доступа к продовольствию остается одной из ключевых задач национального развития.

По последним оценкам Продовольственной и сельскохозяйственной программы ООН (ФАО), оглашенным на брифинге в Душанбе на прошлой неделе, 20 лет назад от хронического недоедания в Таджикистане страдало более 30% населения. Основные проблемы были связаны с изношенной ирригационной инфраструктурой, слабой урожайностью и ограниченным доступом к рынкам.

К 2015 году уровень продовольственной незащищенности снизился до примерно 20-22%. Но, несмотря на значительный прогресс, Таджикистану необходимо решить ряд острых вопросов, в решении которых активно участвует ФАО, поддерживая проекты по развитию устойчивого сельского хозяйства, созданию семенного банка и сохранению генетических ресурсов растений; внедрению водосберегающих технологий, управлению пастбищами и повышению устойчивости сельских общин к изменению климата.

Отдельное внимание было уделено запущенному в Таджикистане проекту «Цифровые деревни» с использованием цифровых инструментов для мониторинга погоды, управления пастбищами и продвижения собственной продукции.

По информации того же издания, работающие в России граждане Таджикистана перевели на родину свыше 1,8 миллиарда долларов в 2024 году, о чем сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков. По его словам, в России трудятся около 1,2 миллиона граждан Таджикистана, то есть 16% от всех иностранных работников в стране.

1,8 млрд долларов – это 17% ВВП республики. Между тем Международная организация по миграции (МОМ) со ссылкой на Всемирный банк сообщила, что приток денежных переводов в Таджикистан в 2024 году составил 5,8 млрд долларов, что на 27% больше, чем в 2023 году.

Согласно докладу МОМ, в прошлом году денежные переводы составили 45% ВВП Таджикистана, что на 6 процентных пунктов больше, чем в позапрошлом году. Отмечается также, что основной страной назначения для таджикских мигрантов остается Россия. Однако они трудоустраиваются также в Казахстане, Узбекистане и Южной Корее.

Туркменистан

ИА «Туркменистан – Золотой век» известило о начале строительства республикой мечети в Физули как части масштабной помощи со стороны стран-членов и наблюдателей Организации тюркских государств. Проекты восстановления в Карабахе и Восточном Зангезуре включают школы, центры творчества и инфраструктурные объекты.

Мечеть будет занимать площадь более одного гектара, с двумя минаретами высотой 40 метров и главным куполом высотой до 30 метров. Она рассчитана на 500 верующих одновременно. Наряду с мечетью, в списке восстановительных инициатив указаны: школа им. Мирзы Улугбека в Физули, построенная Узбекистаном (на 960 учеников, с 40 классами, лабораториями и ИT-компьютерными помещениями); Центр детского творчества им. Курмангазы, возведенный Казахстаном; школа им. Манаса в Агдаме, построенная Кыргызстаном; среднее учебное заведение в Джебраиле (при участии Венгрии). А реализацию проектов возведения мостов, тоннелей, дорог взяли на себя турецкие строительные компании.