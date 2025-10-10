Президент России Владимир Путин прокомментировал решение не присуждать Дональду Трампу Нобелевскую премию мира. Он заявил, что в прошлом награду нередко получали люди, «которые вообще ничего для этого не сделали», и из-за этого её авторитет был утрачен.

Путин отметил, что не знает, достоин ли Трамп премии, однако подчеркнул, что президент США активно работает над урегулированием давних кризисов. «Что-то не удалось, но, может, ещё многое выйдет сделать для решения конфликта на Украине, он точно работает над этими вопросами», — сказал он.

Глава России добавил, что наиболее ярким примером усилий Трампа является ситуация на Ближнем Востоке. «Если ему удастся довести до конца всё, что он начал в Газе, это будет историческое событие», — заявил Путин, добавив, что сам перенёс саммит России и арабских стран, чтобы не мешать мирному процессу. «Разве это не достижение? Это достижение. Но решать не мне», — заключил он.