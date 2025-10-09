Спецназ армии США ведет подготовку к возможному конфликту с Россией, сообщает журнал The National Interest.

По данным издания, летом американские «зеленые береты» проводили совместные учения с европейскими спецподразделениями, отрабатывая сценарии противодействия России. В ходе двух отдельных тренировок, одна из которых прошла в США, а другая — в Европе, бойцы американского армейского спецназа взаимодействовали с польскими и британскими силами специальных операций.

Совместные маневры направлены на повышение оперативной готовности к любым потенциальным угрозам со стороны Москвы и укрепление сотрудничества с европейскими союзниками.