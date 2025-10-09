Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что, в отличие от палестинского движения ХАМАС, российский лидер Владимир Путин не проявляет готовности к переговорам о завершении войны против Украины.

Об этом говорится в вечернем обращении Зеленского, опубликованном 9 октября.

По словам президента, чем выше будет результативность украинской армии «в дальнобойности», тем быстрее страна сможет достичь мира.

«И, в отличие от России, мы знаем, чего хотим достичь — мира. Мы не ведём войну ради войны, как это делает Россия. И уже даже ХАМАС проявляет договороспособность, но не Путин. Пока что», — подчеркнул Зеленский.

Глава украинского государства отметил, что Киев вместе с партнёрами создаёт условия для принуждения России к миру, а также выразил поддержку глобальным дипломатическим усилиям по стабилизации ситуации на Ближнем Востоке.

«Важно, чтобы лидерство Соединённых Штатов Америки работало и в дальнейшем», — добавил он.