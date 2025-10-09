Тесное взаимодействие Турции, Азербайджана и Грузии по региональным вопросам является примером для других стран, подчеркнул министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер на пресс-конференции по итогам трехсторонней встречи глав Минобороны этих стран в Анкаре.

По словам Гюлера, исторические связи и стратегический характер отношений способствуют укреплению сотрудничества как на двусторонней, так и на трехсторонней основе.

«Процессы последнего периода укрепляют надежду на открытие новой страницы в истории Южного Кавказа, основанной на мирe, стабильности и сотрудничестве», — заявил турецкий министр. Участники встречи подтвердили готовность к сотрудничеству в оборонной и безопасности сферах, что, по мнению Гюлера, способствует мирному будущему региона.

Он также подчеркнул приверженность Анкары поддержке независимости и территориальной целостности Азербайджана и Грузии, отметив критическую роль Южного Кавказа для региональной и международной безопасности.

Гюлер добавил, что тесное сотрудничество Анкары, Баку и Тбилиси отвечает интересам трех стран и вносит весомый вклад в мир и стабильность, что стало основой Трехстороннего протокола, подписанного 9 октября в Анкаре.