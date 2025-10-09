В развитии товарооборота между Азербайджаном и Россией есть хорошая динамика.

Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным в Душанбе, передает Азертадж.

«Как Вы отметили, не только торгово-экономические отношения, но и по всем другим направлениям в этом году отношения успешно развивались. Как Вы отметили, в развитии товарооборота есть хорошая динамика. Также по всем другим направлениям нигде не было никакого замедления или же отката. Наоборот, те «дорожные карты», которые мы с Вами утвердили, успешно реализуются.

Также была проведена относительно недавно российско-азербайджанская межправкомиссия, где сопредседатели подробно обсудили широкий спектр вопросов, и не только торгово-экономических.

И конечно, сегодня хорошая возможность еще раз пройтись по повестке дня. Она у нас достаточно обширная и позитивная. Так что еще раз благодарю за эту информацию и уверен, что те месседжи, которые мы сегодня отправляем нашим обществам, будут так же позитивно восприняты», — сказал Ильхам Алиев.