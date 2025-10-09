Правящая партия Италии «Братья Италии» анонсировала подготовку законопроекта, который запретит ношение паранджи и никаба в общественных местах, а также ограничит иностранное финансирование мечетей. Об этом сообщает Politico со ссылкой на заявление депутата и автора инициативы Андреа Дельмастро.

«Свобода вероисповедания священна, но должна осуществляться открыто и с уважением к конституции и основам итальянского государства», — подчеркнул политик.

По данным СМИ, за нарушение запрета будет предусмотрен штраф в размере от 300 до 3000 евро. Законопроект также предполагает усиление наказаний за принудительные браки и обяжет религиозные организации, не признанные государством, раскрывать источники любого иностранного финансирования.