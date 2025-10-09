Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва с оптимизмом ожидает предстоящей встречи Владимира Путина с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

По его словам, главы государств смогут обсудить все актуальные вопросы и имеющиеся проблемы в двусторонних отношениях.

«Сейчас мы говорим о государственном визите Путина в Таджикистан. У нас очень обширная повестка дня. Отдельно, конечно, вопрос российско-азербайджанских отношений. Достигнута договоренность о том, что два президента сегодня встретятся. Посмотрим на результаты этой встречи. Мы в данном случае оптимисты. Рассчитываем, что президенты обсудят нынешнее состояние наших двусторонних отношений и проговорят те проблемные моменты, которые есть», — уточнил представитель Кремля.

Песков отметил, что ранее состоявшийся у Путина и Алиева телефонный разговор был «хороший, позитивный, конструктивный», а договоренность о предстоящей встрече была достигнута в том числе и во время той беседы.