Даже ограниченная партия американских крылатых ракет Tomahawk способна причинить значительный ущерб российским объектам, пишет издание «Военная хроника».

По данным источника, в случае передачи Украине 200–300 таких ракет ущерб может быть «определённым и в ряде случаев значительным», особенно по критически важным объектам.

При этом, как отмечается, общий арсенал ракет Tomahawk у США составляет около 4000 единиц, однако Вашингтон не может полностью передать этот запас Киеву.

По оценкам экспертов тг-канала, при условии применения «сирийского сценария» всех имеющихся запасов хватит лишь для поражения 65–90 целей на территории России.