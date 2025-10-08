Причиной массового отравления 73 человек в Имишлинском районе стали несоблюдение правил хранения и обработки продуктов, сообщили в Государственном агентстве продовольственной безопасности (AQTA).

По данным Агентства, опасность для здоровья создают бактерии, которые размножаются при температуре от 5°C до 60°C, известной как «опасная зона». Для предотвращения пищевых заболеваний продукты следует:

Хранить при правильной температуре;

Размораживать замороженные продукты в нижнем отделении холодильника, а не при комнатной температуре;

Не употреблять продукты с признаками порчи, даже если срок годности не истёк;

Блюда, салаты и кондитерские изделия с кремом нельзя хранить вне холодильника более 2 часов;

Горячие продукты при температуре ниже 63°C — не более 2 часов, холодные при температуре выше 8°C — не более 4 часов.

Массовое отравление в сентябре носило бытовой характер. Пробы, взятые региональным отделом АПБ, показали патогены E.Coli O157:H7 и золотистый стафилококк (S.aureus).

E.Coli O157:H7 — опасный штамм кишечной палочки, вызывающий сильные боли в животе, диарею, рвоту, повышение температуры и слабость.

Золотистый стафилококк вызывает отравление из-за выделяемых энтеротоксинов, которые устойчивы к нагреванию и могут сохраняться даже после приготовления пищи.

AQTA призывает особое внимание уделять приготовлению пищи для массовых мероприятий в домашних условиях и строго соблюдать правила хранения, чтобы предотвратить пищевые заболевания.