В Имишлинском районе произошло массовое отравление на свадьбе. С подозрением на отравление в отделение скорой медицинской помощи Центральной больницы Имишлинского района были госпитализированы 20 человек (7 мужчин, в т.ч., 4 детей, и 13 женщин), сообщает TƏBİB.

«Им был поставлен диагноз — неинфекционный энтерит и колит, и каждому из них оказана необходимая медицинская помощь. Лечение 14 человек продолжается в отделении скорой помощи, 4 детей — в детском отделении, одного мужчины — в поликлиническом отделении и ещё одной женщины — в отделении инфекционных болезней. Состояние всех пациентов оценивается как стабильное», — отмечается в сообщении.