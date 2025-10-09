Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на 12-м саммите Организации тюркских государств (ОТГ), выступил с предложением провести совместные военные учения государств-членов организации.

«Учитывая широкое сотрудничество наших стран в военной, оборонной сферах и в области безопасности, предлагаем провести в 2026 году в Азербайджане совместные военные учения стран-членов Организации тюркских государств», — заявил Алиев.

В связи с этой инициативой главы азербайджанского государства Minval Politika обратился за комментарием к эксперту. Политолог, председатель Комитета Милли Меджлиса Азербайджана по обороне, безопасности и борьбе с коррупцией Арзу Нагиев отметил, что вопросы безопасности стали одним из важнейших направлений состоявшегося в Габале саммита.

«Деятельность по предотвращению угроз необходима любому государству и на фоне происходящих в современном мире процессов и нарушения международного порядка — это просто неизбежность. Главное заключается в том, что ОТГ уже вышла за рамки «мягкой силы» и предпринимает конкретные шаги в направлении военного сотрудничества, совместных учений, обмена информацией на уровне спецслужб и решения других вопросов безопасности», — сказал политолог.

По его словам, предложение президента Азербайджана о проведении совместных учений является не только символическим, но и чрезвычайно важным шагом с практической точки зрения: «Это не просто военная мера, а стратегически продуманный шаг на пути к безопасной интеграции тюркского мира».

Эксперт считает, что в перспективе эта инициатива может укрепить правовые и политические основы структуры, которая представляет собой военно-оборонительный блок тюркских государств по аналогии с НАТО. «Но на начальном этапе ее целью является формирование культуры сотрудничества, координации и взаимной обороны», — добавил он.

«Сотрудничество в области безопасности и обороны будет и дальше углубляться. Будет создана тактическая и стратегическая совместимость между армиями государств-членов, будет продемонстрирована стратегическая солидарность в регионе, и появится возможность практической апробации различных стратегий, тактик и механизмов обороны. В то же время объединение в этом процессе таких стран, как Азербайджан, Турция, Казахстан, Узбекистан и Кыргызстан, создаст основу для формирования концепции единой силы тюркского мира. Конечно, выражение «тюркское НАТО» используется, скорее, в политическом смысле», — отметил Нагиев.

В продолжение темы депутат указал на то, что пока это неформальная инициатива, «но опыт в этом направлении накапливается».

«Турция, как член НАТО, делится своим военным опытом и стандартами с другими тюркскими государствами. Основу этого процесса составляют существующие союзнические отношения между Азербайджаном и Турцией, такие документы, как Шушинская декларация, а также аналогичные соглашения, подписанные другими тюркоязычными государствами. Большое значение в этом отношении имеют развитие оборонной промышленности, совместные учения и обмен личным составом», — сказал эксперт.

При этом он добавил, что такая структура, конечно, не может быть сформирована в одночасье: «Она должна совершенствоваться и развиваться, несмотря на возражения отдельных государств».

«Могут выдвигаться разные идеи, но главное — обеспечение общей безопасности. Региональная стабильность, пересмотр вопросов обороны в случае внешних угроз и нестабильности, а также создание пояса безопасности на различных направлениях в Центральной Азии и на Кавказе имеют большое значение. Думаю, что это предложение президента внесет серьезный вклад и позволит значительно повысить политический вес тюркоязычных государств перед лицом крупных держав», — убежден Нагиев.

Он убежден, в настоящий момент предотвращение угроз государству и государственности — важнейший вопрос и важнейшая стратегия.

«Было бы совершенно неверно оценивать рассматриваемую инициативу как альтернативу таким блокам, как НАТО или Организация Договора о коллективной безопасности. Она, скорее, носит взаимодополняющий характер. Иными словами, цель заключается не в создании нового блока, а в повышении обороноспособности и стратегической координации тюркского мира. В этой связи предложение Ильхама Алиева как верховного главнокомандующего имеет большое значение и должно считаться важнейшим и верным решением в контексте происходящих сегодня в мире событий», — заключил Нагиев.