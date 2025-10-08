В ходе операции Министерства внутренних дел были задержаны организаторы онлайн азартных игр.

Сообщается, что 42-летний Гасан Сабили, 33-летний Орхан Ибрагимли, 28-летний Талех Агаяров, 36-летний Салман Джафаров и его знакомый 35-летний Рауф Гусейнов вступили в преступные связи с организаторами азартных игр на интернет-сайтах, созданных за пределами страны — «7isles», «fastloto.com» и «chcplay.net», и действовали совместно с ними.

Впоследствии они через эти сайты открыли в социальных сетях страницы «Ambassador», «Kazino 555», «VIP 888», «Shangrila» и другие, привлекая местных граждан к участию в азартных играх. При осмотре офисов и квартир задержанных были обнаружены электронные носители, банковские карты, многочисленные SIM-карты и другие улики.

В Главном управлении по борьбе с киберпреступностью возбуждены уголовные дела по соответствующим статьям Уголовного кодекса.

