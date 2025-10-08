Военно-морские силы Азербайджана, Ирана, России, Казахстана и заключили стратегическое соглашение о сотрудничестве, направленное на укрепление безопасности и развитие взаимодействия в акватории Каспийского моря.

Подписание документа состоялось в Санкт-Петербурге в рамках заседания командующих военно-морскими силами прикаспийских стран, сообщает IRNA.

Согласно положениям этого документа, ни одно иностранное государство или внерегиональная держава не будет иметь права вмешиваться во внутренние дела Каспийского моря. Подчёркивается, что безопасность Каспийского моря должна обеспечиваться исключительно самими прикаспийскими государствами.