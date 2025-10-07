В центре Парижа произошёл пожар неподалёку от Матиньонского дворца, где располагается резиденция премьер-министра Франции.

Как сообщает Le Parisien, загорелся грузовой автомобиль в момент, когда в здании проходила запланированная встреча подавшего в отставку премьер-министра Себастьена Лекорню с политическими соратниками.

По данным полиции, в кузове машины находились газовые ёмкости, что вызвало опасения возможного взрыва. Однако впоследствии выяснилось, что источник звука составили аэрозольные баллончики, а детонации не произошло.

Пожар вызвал плотное задымление, на месте была установлена зона безопасности, движение временно перекрыли. Пламя не перекинулось на соседние здания, пострадавших нет.

