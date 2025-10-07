Во время трехдневного визита в Таджикистан президент России Владимир Путин проведет двусторонние встречи с лидерами. Не исключена возможность контактов с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым, сообщил помощник Путина Юрий Ушаков.

«Обычно в ходе такого рода мероприятий двусторонние встречи, естественно, будут. И будут как заранее согласованные, так и встречи на ногах или встречи, о которых лидеры договорятся по ходу. Это часть, собственно, работы всех саммитов», — отметил Ушаков.

У него уточнили, возможна ли встреча Путина, к примеру, с Алиевым в рамках одного из таких форматов.

«С Алиевым, например. Почему нет», — сказал Ушаков.

Отметим, что 10 октября в Душанбе состоится саммит СНГ.