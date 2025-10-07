В Министерстве здравоохранения Азербайджана состоялось заседание Рабочей группы по организации медицинского обслуживания на освобожденных от оккупации территориях, сообщает ведомство.

Заседание прошло под председательством министра здравоохранения Теймура Мусаева с участием представителей профильных государственных структур. Были обсуждены вопросы организации медицинского обслуживания в рамках «Первой Государственной программы по Великому возвращению», включая формирование единой стратегии, обеспечение качества и доступности медуслуг, создание современной инфраструктуры и подготовку кадров.

Кроме того, в рамках «Второй Государственной программы по Великому возвращению» рассмотрены планы дальнейшего развития медицинского обслуживания, стратегические цели и направления деятельности для обеспечения населения комплексной и доступной помощью. Были определены дальнейшие шаги и даны соответствующие поручения.