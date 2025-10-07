В ночь на 7 октября боевой беспилотник Вооружённых сил Украины предпринял попытку атаки на градирню Нововоронежской атомной электростанции. Об этом сообщили в компании «Росэнергоатом».

По данным предприятия, дрон был своевременно обнаружен и подавлен техническими средствами защиты. После столкновения с башенной испарительной градирней действующего энергоблока № 6 беспилотник взорвался.

В «Росэнергоатоме» подчеркнули, что в результате инцидента разрушений и пострадавших нет. На поверхности градирни остался лишь «тёмный след от взрыва», угрозы для работы станции и её персонала не возникло.