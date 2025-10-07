Страны Евросоюза согласились ввести ограничения на поездки российских дипломатов внутри блока, сообщает Financial Times. Теперь представители РФ, работающие в столицах ЕС, будут обязаны заранее уведомлять местные власти о планах пересечь границу принимающей страны.

Инициатором меры выступила Чехия, а Венгрия, ранее блокировавшая предложение, сняла вето. Ограничения станут частью нового пакета санкций, направленных против попыток «диверсий под дипломатическим прикрытием».

Принятие пакета может задержаться: Австрия требует разморозить активы строительной компании Strabag на €2 млрд, что вызвало возражения ряда стран ЕС.