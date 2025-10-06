Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что США разблокировали возможность закупки американских зенитных ракетных комплексов Patriot, однако перед Киевом остаётся вопрос финансирования.

«Американцы разблокировали возможность закупки Patriot, не только ракет, но и систем. И вопрос исключительно в деньгах», — отметил Зеленский, добавив, что рассчитывает на использование «замороженных активов».

Кроме того, Украина продолжает получать системы NASAMS, IRIS-T и Hawk, что укрепляет её противовоздушную оборону.