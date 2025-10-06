Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что на саммите Организации тюркских государств (ОТГ), который пройдет в Габале, лидеры обсудят пути укрепления единства и устойчивости тюркского мира перед лицом глобальных кризисов.

«Завтра в Габале наши лидеры обсудят формирование более устойчивого тюркского мира перед лицом кризисов, с которыми мы сталкиваемся», — приводит АПА слова Фидана.

Глава МИД Турции также высоко оценил инициативу Азербайджана провести саммит вне столицы: «Мы часто бываем в Баку, все встречи проходили там. Но познакомить лидеров тюркского мира с еще одним из красивейших городов — Габалой — это отличная идея».