После новой отставки премьера Франции Себастьяна Лекорню, продержавшегося меньше месяца, The Times назвала президента страны Эммануэля Макрона «хромой уткой, у которой заканчиваются варианты».

Газета пишет, что его решение провести досрочные выборы в 2024 году вернуло страну к хаосу 1950-х: правительство рушится, парламент раздроблен, общество раздражено.

Формально президент сохраняет власть, но на деле стал «ослабленным лидером, ковыляющим к концу срока в 2027 году». Недовольство демократией растёт — в правительство не допускают ни правых, ни левых, набравших большинство.

По оценке The Times и Le Monde, у Макрона осталось три выхода: назначить премьера из левых, снова распустить парламент или уйти в отставку.